Населенню Енергодара найбільше репресій завдають бойовики із Донбасу, - Денісова

Запорізька АЕС і місто Енергодар досі перебувають під контролем окупантів. Зокрема, наразі там кілька груп бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної ради з прав людини Людмилу Денісову.

За її словами, працівники підтримують роботу АЕС під постійним тиском, але будь-яка помилка в обслуговуванні станції може призвести до ядерної катастрофи.

Також на території ЗАЕС населення тероризують кілька різних угруповань окупантів, а саме:

російські солдати,

ОМОН,

ФСБ,

"Росгвардія",

група військових кавказьких національностей - осетини, інгуші, чеченці та бойовики з ОРДЛО.

"Найбільше репресій населенню завдають останні, які чергують на блокпостах. Вони принижують жінок, провокують конфлікти, вимагають гроші", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, персонал станції, до якого долучилася чергова бригада Росатому на чолі з головним інженером Ростовської АЕС, змушений погоджувати всі дії з "військовими командирами" окупантів.