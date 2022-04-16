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Населенню Енергодара найбільше репресій завдають бойовики із Донбасу, - Денісова

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Субота 16 квітня 2022 19:22
Населенню Енергодара найбільше репресій завдають бойовики із Донбасу, - Денісова Запорізька АЕС (facebook.com.rostinfocom)
Автор: Тетяна Самарук

Запорізька АЕС і місто Енергодар досі перебувають під контролем окупантів. Зокрема, наразі там кілька груп бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної ради з прав людини Людмилу Денісову.

За її словами, працівники підтримують роботу АЕС під постійним тиском, але будь-яка помилка в обслуговуванні станції може призвести до ядерної катастрофи.

Також на території ЗАЕС населення тероризують кілька різних угруповань окупантів, а саме:

  • російські солдати,
  • ОМОН,
  • ФСБ,
  • "Росгвардія",
  • група військових кавказьких національностей - осетини, інгуші, чеченці та бойовики з ОРДЛО.

"Найбільше репресій населенню завдають останні, які чергують на блокпостах. Вони принижують жінок, провокують конфлікти, вимагають гроші", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, персонал станції, до якого долучилася чергова бригада Росатому на чолі з головним інженером Ростовської АЕС, змушений погоджувати всі дії з "військовими командирами" окупантів.

Раніше ми повідомляли, що на Запорізьку АЕС прибула ще одна бригада з "Росатома".

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