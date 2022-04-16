Населенню Енергодара найбільше репресій завдають бойовики із Донбасу, - Денісова
Запорізька АЕС і місто Енергодар досі перебувають під контролем окупантів. Зокрема, наразі там кілька груп бойовиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної ради з прав людини Людмилу Денісову.
За її словами, працівники підтримують роботу АЕС під постійним тиском, але будь-яка помилка в обслуговуванні станції може призвести до ядерної катастрофи.
Також на території ЗАЕС населення тероризують кілька різних угруповань окупантів, а саме:
- російські солдати,
- ОМОН,
- ФСБ,
- "Росгвардія",
- група військових кавказьких національностей - осетини, інгуші, чеченці та бойовики з ОРДЛО.
"Найбільше репресій населенню завдають останні, які чергують на блокпостах. Вони принижують жінок, провокують конфлікти, вимагають гроші", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, персонал станції, до якого долучилася чергова бригада Росатому на чолі з головним інженером Ростовської АЕС, змушений погоджувати всі дії з "військовими командирами" окупантів.
Раніше ми повідомляли, що на Запорізьку АЕС прибула ще одна бригада з "Росатома".
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