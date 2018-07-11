Население Земли за год увеличилось на 83 миллиона

Каждые 10 секунд рождаются в среднем 26 землян

По сравнению с прошлым годом население планеты Земля увеличилось на 83 миллиона жителей и составляет более 7 миллиардов 635 миллионов людей. Об этом во вторник, 10 июля, сообщил немецкий фонд "Населения Земли" (DSW).

"Сейчас на Земле живет 7 635,25 млн человек. Это на 83 миллиона больше, чем год назад. И человечество продолжает расти... Эти цифры оглашаются немецким Фондом мирового населения по случаю Всемирного дня народонаселения 11 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждые 10 секунд рождаются в среднем 26 землян. Особенно количество населения растет в Африке. Ожидается, что до 2050 года население Африки вырастет почти вдвое - с 1,3 миллиарда людей примерно до 2,5 миллиардов.

Одной из причин роста количества населения специалисты DSW называют высокое количество случаев нежелательной беременности. По словам председателя фонда Ренаты Бер, у половины женщин в странах на юг от Сахары больше детей, чем они хотят. Это обусловлено недостаточным уровнем образования и нехваткой контрацептивов, считает Бэр.

Напомним, в течение января-февраля 2018 г. численность населения Украины уменьшилась на 40,1 тыс. человек.