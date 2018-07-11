Населення Землі за рік збільшилось на 83 мільйони

Кожні 10 секунд народжуються в середньому 26 землян

Порівняно з минулим роком населення планети Земля збільшилося на 83 мільйони жителів і становить понад 7 мільярдів 635 мільйонів людей. Про це у вівторок, 10 липня, повідомив німецький фонд "Населення Землі" (DSW).

"Наразі на Землі живе 7 635,25 млн людей. Це на 83 мільйони більше, ніж рік тому. І людство продовжує зростати... Ці цифри оголошуються німецьким Фондом світового населення з нагоди Всесвітнього дня народонаселення 11 липня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кожні 10 секунд народжуються в середньому 26 землян. Особливо кількість населення зростає в Африці. Очікується, що до 2050 року населення Африки зросте майже вдвічі - з 1,3 мільярда людей приблизно до 2,5 мільярдів.

Однією з причин зростання кількості населення фахівці DSW називають високу кількість випадків небажаної вагітності. За словами голови фонду Ренати Бер, у половини жінок в країнах на південь від Сахари більше дітей, ніж вони хочуть. Це обумовлено недостатнім рівнем освіти і браком контрацептивів, вважає Бер.

Нагадаємо, упродовж січня-лютого 2018 р. чисельність населення України зменшилася на 40,1 тис. осіб.