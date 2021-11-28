Населення України скоротиться до 35 млн до 2050 року, - ООН
Населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів. До 2050 року воно зменшиться до 35 млн.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на доповідь ООН.
За даними організації, щоб стати демографічно стійкою країною, Україні потрібна широкомасштабна та комплексна стратегія.
Серед основних причин скорочення чисельності населення в Україні є:
- низький коефіцієнт народжуваності,
- високий рівень смертності,
- постійний ріст масштабів зовнішньої міграції.
"Населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів, та, ймовірно, зменшиться до 35 млн до 2050 року. Низький коефіцієнт народжуваності, високий рівень смертності та постійний ріст рівня зовнішньої міграції руйнують людський капітал України, а отже й основу для сталого розвитку", - йдеться в довідці.
Населення України є одним із тих, які найшвидше старішають у Європі, зокрема, більш як п’ята частина населення старша за 60 років. Це є причиною зростання видатків на охорону здоров’я та пенсії, що навантажує державний бюджет, повідомили в ООН.
Водночас в ООН пояснюють, що саме по собі скорочення населення не є проблемою, але важливими є рівень та якість життя людей. Тож українська влада має забезпечувати розвиток та ефективне використання людського капіталу країни, а також соціальний захист людей - через політично та фінансово стабільну систему.
Яка чисельність населення України зараз
За даними Державної служби статистики, за січень-серпень 2021 року населення України скоротилось на 245,9 тисячі людей. Загалом наявне населення країни станом на 1 вересня становило понад 41,3 мільйона людей.