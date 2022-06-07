Население Китая сократится впервые за последние 60 лет

Рост населения Китая в последние годы существенно замедлялся, и по итогам 2022 года может сократиться впервые с 1961 года, когда в стране бушевал великий голод.

Согласно последним данным Национального бюро статистики Китая, население страны увеличилось в 2021 году всего на 480 000 человек. Для сравнения, 10 лет назад ежегодный прирост составлял около восьми миллионов человек.

Главной причиной сокращения населения называют спад рождаемости. И ряд мер, введенных правительством Китая в последние несколько лет, ощутимого результата не принес. Предполагается, что население страны уже привыкло к небольшим семьям.

По прогнозам исследователей, с 2022 года население Китая будет ежегодно сокращаться в среднем на 1,1%. Согласно прогнозам, подготовленным группой специалистов Шанхайской академии социальных наук, в этом году - впервые после голода 1959-1961 годов – численность населения снизится на 400-440 тысяч человек. Ученые отмечают, что если подобная динамика сохранится и в дальнейшем, то к 2100 году население Китая сократится до 587 миллионов человек.