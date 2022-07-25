Население Китая начнет сокращаться до 2025 года: названы причины

Население Китая начнет сокращаться до 2025 года. Среди главных причин изменения демографической ситуации называют высокую стоимость недвижимости и давление на работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Данные о рождаемости показали, что естественный прирост жителей в 2021 году было самым низким за последние десятилетия в нескольких провинциях.

Так, количество новорожденных в центральной провинции Хунань упало ниже 500 тысяч человек впервые почти за 60 лет. Только в южной провинции Гуандун зарегистрировано более 1 миллиона новорожденных.

Уже некоторое время Китай борется за то, чтобы обратить вспять быстрое сокращение естественного прироста населения. Ожидается, что население Китая начнет сокращаться до 2025 года.

Изменение в китайском законодательстве в прошлом году, позволяющее женщинам иметь троих детей, пока не изменило демографическую тенденцию в стране. Многие китайцы считают, что это изменение произошло слишком поздно, к тому же у женщин в Китае недостаточно гарантий трудоустройства после рождения ребенка.