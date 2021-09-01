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Население Ирландии впервые за 170 лет превысило 5 миллионов человек

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Ирландия, Среда 01 сентября 2021 05:12
Население Ирландии впервые за 170 лет превысило 5 миллионов человек Фото: население Ирландии впервые за 170 лет превысило 5 млн (flickr.com/brusse)
Автор: Анна Полисученко

Население Ирландии впервые за 170 лет превысило 5 миллионов человек. Согласно ежегодному опросу населения, опубликованному Центральным статистическим управлением страны (ОГО), оно достигло примерно 5,01 миллиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Нынешний показатель на 2,19 млн больше результата переписи 1961 года. В Центральном статистическом управлении Ирландии заявили, что за 12 месяцев население выросло на 34 тысячи человек благодаря «чистой» миграции и естественному приросту.

В Ирландской Республике проживает около 742 300 человек в возрасте 65 лет и старше, что на 17,9% больше, чем пять лет назад. Также в 2021 году численность населения в возрасте 65 лет и старше увеличилась на 22 200 человек.

Статистик Джеймс Хегарти рассказал ирландскому телеканалу RTÉ, что последние статистические данные отражают некоторые демографические и социальные последствия пандемии. Так, например, из-за нестабильной ситуации в мире с коронавирусом в Ирландию вернулись жить более 30 тысяч ирландцев. В то же время 22 тысячи ирландцев уехали жить за границу.

"Это только в третий раз с 2010 года, когда вернулось больше ирландцев, чем осталось", — сказал он и добавил, что с 2016 года население в целом возросло примерно на 6%.

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