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Населення Ірландії вперше за 170 років перевищила 5 млн чоловік

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Ірландія, Середа 01 вересня 2021 05:12
Населення Ірландії вперше за 170 років перевищила 5 млн чоловік Фото: населення Ірландії вперше за 170 років перевищило 5 млн (flickr.com/brusse)
Автор: Анна Полисученко

Населення Ірландії вперше за 170 років перевищило 5 млн осіб. Відповідно до щорічного опитування населення, опублікованного Центральним статистичним управлінням країни (ОГС), воно досягло приблизно 5,01 млн.

Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на BBC.

Нинішній показник на 2,19 млн більше результату перепису 1961 року. У Центральному статистичному управлінні Ірландії заявили, що за 12 місяців населення зросло на 34 тисячі чоловік завдяки «чистій» міграції і природному приросту.

У Ірландській Республіці проживає близько 742 300 чоловік у віці 65 років і старше, що на 17,9% більше, ніж п'ять років тому. Також в 2021 році чисельність населення у віці 65 років і старше збільшилася на 22 200 чоловік.

Статистик Джеймс Хегарті розповів ірландському телеканалу RTÉ, що останні статистичні дані відображають деякі демографічні та соціальні наслідки пандемії. Так, наприклад, через нестабільну ситуацію в світі з коронавірусів в Ірландію повернулися жити більш 30 тисяч ірландців. У той же час 22 тисячі ірландців поїхали жити за кордон.

"Це тільки в третій раз з 2010 року, коли повернулося більше ірландців, ніж залишилося", - сказав він і додав, що з 2016 року населення в цілому зросло приблизно на 6%.

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