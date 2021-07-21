NASA заявило о космической гонке с Китаем

По словам главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билла Нельсона, Америка и Китай участвуют в космических гонках между собой. NASA надеется, что в будущем ей удастся сотрудничать со своим оппонентом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Билла Нельсона для The Washington Post .

Во время разговора с журналистом, глава NASA вспомнил, что сотрудничество США и России началось с начала программы "Союз-Аполлон" в 1975 году, несмотря на то, что страны в то время находились в состоянии холодной войны.

В частности, Нельсон отметил и достижения Китая в развитии космической программы, которая, по его мнению, является частью и военной программы.

"Я думаю, что мы находимся в состоянии космической гонки с Китаем. Они агрессивны, они хороши, но я бы хотел, чтобы они сделали то, что в свое время сделал Советский Союз в плане гражданской космической программы, я бы хотел, чтобы они сотрудничали и были прозрачны", - отметил глава агентства.