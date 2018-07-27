NASA транслирует самое долгое за последние 100 лет лунное затмение

Новости Общество 27.07.2018 - 22:50
NASA (wikipedia.org)
NASA (wikipedia.org)

NASA запустила трансляцию затмения

Американское космическое агентство NASA запустило онлайн трансляцию самого длинного за последние 100 лет лунного затмения. Об этом говорится в сообщении NASA в Twitter.

Трансляцию можно посмотреть на странице NASA в Twitter.

Как сообщается, ученые назвали затмение самым продолжительным в XXI веке. В это же время точку великого противостояния с Солнцем пройдет Марс. И спутник Земли, и четвертую планету Солнечной системы можно будет увидеть одновременно на звездном небе. Они будут располагаться недалеко друг от друга на юго-восточном горизонте.

Отметим, затмение можно наблюдать почти по всему миру, за исключением Северной Америки. Полное затмение продлится целый час и 43 минуты.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA сообщило о запуске зонда, на который возложена миссия по изучению глубинных слоев почвы и сейсмической активности на Марсе. 

 

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Теги:  NASA,  трансляция,  затмение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС