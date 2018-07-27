NASA транслирует самое долгое за последние 100 лет лунное затмение

NASA запустила трансляцию затмения

Американское космическое агентство NASA запустило онлайн трансляцию самого длинного за последние 100 лет лунного затмения. Об этом говорится в сообщении NASA в Twitter.

Трансляцию можно посмотреть на странице NASA в Twitter.

LIVE NOW: A #LunarEclipse began at 1:14pm ET today & is visible to much of Earth's population except North & Central America. Bad weather or not located in the right place to see it? No worries! Watch live views: https://t.co/9F3QXrlF2n — NASA (@NASA) July 27, 2018

Как сообщается, ученые назвали затмение самым продолжительным в XXI веке. В это же время точку великого противостояния с Солнцем пройдет Марс. И спутник Земли, и четвертую планету Солнечной системы можно будет увидеть одновременно на звездном небе. Они будут располагаться недалеко друг от друга на юго-восточном горизонте.

Отметим, затмение можно наблюдать почти по всему миру, за исключением Северной Америки. Полное затмение продлится целый час и 43 минуты.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA сообщило о запуске зонда, на который возложена миссия по изучению глубинных слоев почвы и сейсмической активности на Марсе.