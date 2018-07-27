NASA транслює найдовше за останні 100 років місячне затемнення

Новини Суспільство 27.07.2018 - 22:50
NASA (wikipedia.org)
NASA (wikipedia.org)

NASA запустила трансляцію затемнення

Американське космічне агентство NASA запустило онлайн трансляцію найдовшого за останні 100 років місячного затемнення. Про це йдеться в повідомленні NASA в Twitter.

Трансляцію можна переглянути на сторінці NASA в Twitter.

Як повідомляється, вчені назвали затемнення найтривалішим в XXI столітті. В цей же час точку великого протистояння з Сонцем пройде Марс. І супутник Землі, і четверту планету Сонячної системи можна буде побачити одночасно на зоряному небі. Вони будуть розташовуватися недалеко один від одного на південно-східному горизонті.

Відзначимо, затемнення можна спостерігати майже по всьому світу, за винятком Північної Америки. Повне затемнення триватиме цілу годину і 43 хвилини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що NASA повідомило про запуск зонда, на який покладена місія по вивченню глибинних шарів ґрунту і сейсмічної активності на Марсі.

 

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Теги:  NASA,  трансляция,  затмение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС