NASA транслює найдовше за останні 100 років місячне затемнення
NASA запустила трансляцію затемнення
Американське космічне агентство NASA запустило онлайн трансляцію найдовшого за останні 100 років місячного затемнення. Про це йдеться в повідомленні NASA в Twitter.
Трансляцію можна переглянути на сторінці NASA в Twitter.
LIVE NOW: A #LunarEclipse began at 1:14pm ET today & is visible to much of Earth's population except North & Central America. Bad weather or not located in the right place to see it? No worries! Watch live views: https://t.co/9F3QXrlF2n— NASA (@NASA) July 27, 2018
Як повідомляється, вчені назвали затемнення найтривалішим в XXI столітті. В цей же час точку великого протистояння з Сонцем пройде Марс. І супутник Землі, і четверту планету Сонячної системи можна буде побачити одночасно на зоряному небі. Вони будуть розташовуватися недалеко один від одного на південно-східному горизонті.
Відзначимо, затемнення можна спостерігати майже по всьому світу, за винятком Північної Америки. Повне затемнення триватиме цілу годину і 43 хвилини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що NASA повідомило про запуск зонда, на який покладена місія по вивченню глибинних шарів ґрунту і сейсмічної активності на Марсі.