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NASA сегодня запускает в космос лазеры: для чего это нужно

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Вторник 07 декабря 2021 14:10
NASA сегодня запускает в космос лазеры: для чего это нужно Фото: NASA сегодня запускает в космос лазеры (facebook.com/NASA)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 7 декабря в 12:19 по киевскому времени NASA начала миссию по запуску в космос лазеров. Они должны ускорить передачу информации, что позволит увеличить пропускную способность от 10 до 100 раз по сравнению с радиосвязью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу NASA в Twitter.

"У нас взлет! В 5:19 (по восточному времени, - ред.) утра ракета Atlas V 551 United Launch Alliance отправляется на орбиту, неся спутники и технологические эксперименты в рамках миссии 3 программы космических испытаний Министерства обороны США и Космических сил США", - говорится в сообщении.

По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, лазеры, в частности, помогут избежать проблем перегруженности радиочастотного спектра.

Отмечено, что такая проблема стала серьезнее из-за роста группировок спутников на низкой околоземной орбите, а компании часто подают нормативные иски по спектру друг друга.

Так, речь идет о Лазерном ретрансляторе связи (LCRD), он отправился в космос на ракете Atlas V компании United Launch Alliance в рамках программы космических испытаний спутника-6 (STPSat-6).

В NASA объясняют, что для большинства текущих миссий используется радиочастотную связь.

Однако эта система имеет ограниченную пропускную способность, и по мере того, как в космос отправляется больше сложного оборудования, требуется большая пропускная способность для эффективной передачи данных.

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