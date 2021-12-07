NASA сегодня запускает в космос лазеры: для чего это нужно
Сегодня, 7 декабря в 12:19 по киевскому времени NASA начала миссию по запуску в космос лазеров. Они должны ускорить передачу информации, что позволит увеличить пропускную способность от 10 до 100 раз по сравнению с радиосвязью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу NASA в Twitter.
"У нас взлет! В 5:19 (по восточному времени, - ред.) утра ракета Atlas V 551 United Launch Alliance отправляется на орбиту, неся спутники и технологические эксперименты в рамках миссии 3 программы космических испытаний Министерства обороны США и Космических сил США", - говорится в сообщении.
По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, лазеры, в частности, помогут избежать проблем перегруженности радиочастотного спектра.
Отмечено, что такая проблема стала серьезнее из-за роста группировок спутников на низкой околоземной орбите, а компании часто подают нормативные иски по спектру друг друга.
Так, речь идет о Лазерном ретрансляторе связи (LCRD), он отправился в космос на ракете Atlas V компании United Launch Alliance в рамках программы космических испытаний спутника-6 (STPSat-6).
В NASA объясняют, что для большинства текущих миссий используется радиочастотную связь.
Однако эта система имеет ограниченную пропускную способность, и по мере того, как в космос отправляется больше сложного оборудования, требуется большая пропускная способность для эффективной передачи данных.
Liftoff! The @ulalaunch Atlas V with the STPSat-6 spacecraft carrying @NASA's #LCRD mission launched at 5:19am ET. More https://t.co/euK8R7kF49 pic.twitter.com/SHIgSSNAlp— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) December 7, 2021
We have lift off!— NASA (@NASA) December 7, 2021
The @ULALaunch Atlas V rocket blasts off into space at 5:19am ET (10:19 UTC), to deliver cutting edge technology including our Laser Communications Relay Demonstration (#LCRD) technology to orbit. pic.twitter.com/zHgZmJyhaK