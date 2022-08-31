NASA снова попытается запустить ракету в рамках первой за 50 лет миссии на Луну

Новая попытка запуска ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion в рамках беспилотного полета к Луне состоится в субботу, 3 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press .

Специалисты сообщили во вторник, что они изменяют процедуры заправки, чтобы решить возникшую проблему.

322-футовая (98-метровая) ракета остается на площадке в Космическом центре Кеннеди с пустой капсулой экипажа. Это самая мощная ракета, созданная NASA.

Ракета Space Launch System или SLS попытается отправить капсулу вокруг Луны и обратно. На борту никого не будет, только три манекена. В случае успеха это будет первая капсула, которая полетит на Луну после программы NASA Apollo 50 лет назад.

При попытке запуска в понедельник один из четырех главных двигателей основной ступени ракеты не удалось охладить до запланированного момента зажигания перед стартом.

Официальные лица сообщили, что операция по охлаждению будет проведена на полчаса раньше перед попыткой запуска в субботу после обеда.

Напомним, NASA планирует продолжить исследования и отправить астронавтов на Луну.

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