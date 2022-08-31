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NASA знову спробує запустити ракету в рамках першої за 50 років місії на місяць

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Флорида, Середа 31 серпня 2022 03:32
NASA знову спробує запустити ракету в рамках першої за 50 років місії на місяць Фото: NASA перенесло запуск першої місячної місії на 3 вересня (facebook com NASA)
Автор: Артур Родивилов

Нова спроба запуску ракети-носія Space Launch System (SLS) з космічним кораблем Orion в рамках безпілотного польоту до місяця відбудеться в суботу, 3 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

Фахівці повідомили у вівторок, що вони змінюють процедури заправки, щоб розв'язувати проблему.

322-футова (98-метрова) ракета залишається на майданчику в Космічному центрі Кеннеді з порожньою капсулою екіпажу. Це найпотужніша ракета, створена NASA.

Ракета Space Launch System або SLS спробує відправити капсулу навколо Місяця і назад. На борту нікого не буде, тільки три манекени. У разі успіху це буде перша капсула, яка полетить на місяць після програми NASA Apollo 50 років тому.

При спробі запуску в понеділок один з чотирьох головних двигунів основного ступеня ракети не вдалося охолодити до запланованого моменту запалювання перед стартом.

Офіційні особи повідомили, що операція з охолодження буде проведена на пів години раніше перед спробою запуску в суботу після обіду.

Нагадаємо, NASA планує продовжити дослідження і відправити астронавтів на місяць.

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