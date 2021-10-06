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NASA планирует изменить траекторию опасного для Земли астроида: подробности операции

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США , Среда 06 октября 2021 16:59
NASA планирует изменить траекторию опасного для Земли астроида: подробности операции Фото: NASA планирует изменить траекторию опасного для Земли астроиды спутником (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) планирует изменить траекторию потенциально опасных для Земли астероида и его спутника. Операция запланирована на 23 ноября 2021 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Techcrunch.

Миссия, получившая название DART, заключается в попытке изменить траекторию астероида и его спутника. Для этого NASA планирует запустить в космос два спутника и разогнав их до скорости 24 тысяч км/ч - столкнуться с небесными телами. Специалисты считают, что этого будет достаточно, чтобы уменьшить скорость небесного тела и изменить период его вращения.

Во время миссии NASA рассчитывают получить данные, которые, вероятно, в будущем будут полезными в случае возникновения реальной опасности со стороны астероидов.

Операция запланирована на 23 ноября текущего года.

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