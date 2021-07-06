NASA перенесло дату возвращения корабля Dragon на Землю

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX отправится с МКС 7 июля. Он доставит на Землю результаты исследований МКС - от экспериментов с сублимационными материалами до анализов, которые могут улучшить лечение кариеса и воспаления десен.

В предыдущем сообщении агентства указывалось, что отстыковка грузового корабля Dragon от МКС планировалась на 6 июля.

Перенос даты связан с резким ухудшением погодных условий в районе приземления аппарата.