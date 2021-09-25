NASA отправит первый полностью коммерческий экипаж на МКС

"Отличные новости, мы планируем запуск миссии Axiom-1 к МКС 21 февраля - она станет первой частной космическая миссией на станции при поддержке Axiom", - сообщила Лидерс на своей странице.

По информации NASA, экипаж Axiom-1 отправится к МКС с космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. По плану управления, экипаж из четырёх человек должен будет провести на станции 8 дней, работая совместно с астронавтами, постоянно проживающими на станции.

Согласно заявлению на сайте Axiom Space, в рамках миссии на МКС отправятся четыре астронавта - капитан экипажа, бывший астронавт и директор по развитию бизнеса Axiom Space Майкл Лопес-Алегриа, американец Ларри Коннор, канадец Марк Пати и израильтянин Эйтан Стиббе.

Компания Axiom Space была выбрана NASA для создания коммерческого сегмента на МКС в 2020 году. Предполагается, что отправка частей сегмента к МКС начнётся в 2024 году. Ожидается, что первый коммерческий модуль пристыкуется к переднему порту модуля Harmony, на котором сейчас установлен герметизированный стыковочный переходник.

В 2026 году, к сегменту будет пристыкован лабораторный модуль для проведения экспериментов и исследований в состоянии микрогравитации. А в 2027 на станцию прибудет последний модуль - The Axiom Power Tower. На нём будут установлены солнечные батареи для питания сегмента электроэнергией, что позволит сегменту в любой момент перейти на автономный режим работы. Также в модуле будет оборудована система жизнеобеспечение экипажа, выделен отсек для различной полезной нагрузки и припасов. Помимо прочего, The Axiom Power Tower будет иметь шлюзовой отсек, через который астронавты смогут выходить в открытый космос.

После прекращения обслуживания МКС сегмент отстыкуется от станции и станет самостоятельной полностью коммерческой станцией Axiom Commerical Space Station.