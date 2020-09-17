NASA может отправить миссию на Венеру для поиска жизни

Фото: NASA flickr.com/Oliver Hine)

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает возможность отправить одну или несколько миссий на Венеру для поиска жизни. Ранее на Венере было обнаружено вещество фосфин, которое многими учеными называется возможным указателем на существование живых организмов.

Об этом сообщает Reuters.

Притом одобрить отправку миссий DAVINCI+ и VERITAS на Венеру могут к апрелю 2021 года.

Как рассказал астробиолог, старший научный сотрудник Планетологического института в Тусоне (США) Дэвид Гринспун, DAVINCI отличный вариант для проверки наличия жизни на Венере.

"Чтобы проверить это, нужно отправиться туда и посмотреть, что происходит в атмосфере", - добавил он.

Венера - вторая от Солнца ближайшая к Земле планета. По сравнению с другими планетами Венера вращается в обратном направлении. Это означает, что Солнце на планете встает на западе и заходит на востоке.



Атмосфера Венеры состоит в основном из углекислого газа и азота. Поверхность планеты полностью скрывают густые облака, состоящие из капель серной кислоты.

Напомним, ранее астрономы обнаружили признаки жизни на Венере.

В июле NASA запустило ракеты Atlas V 541 с марсоходом на борту. Марсоход будет искать доказательства жизни на "красной планете" и будет собирать образцы грунта для отправки на Землю в 2031 году.