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NASA може відправити місії на Венеру для пошуку життя

США, Четвер 17 вересня 2020 06:38
NASA може відправити місії на Венеру для пошуку життя
Фото: NASA flickr.com/Oliver Hine)
Автор: РБК-Україна

Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) розглядає можливість відправити одну або кілька місій на Венеру для пошуку життя. Раніше на Венері було виявлено речовину фосфін, який багатьма вченими називається можливим покажчиком на існування живих організмів.

Про це повідомляє Reuters.

Притому схвалити відправку місій DAVINCI + і VERITAS на Венеру можуть до квітня 2021 року. У лютому ці проекти вже були відібрані як кандидати на отримання гранту в 500 млн доларів.

Як розповів астробіолог, старший науковий співробітник Планетологіческого інституту в Тусоні (США) Девід Грінспун, DAVINCI відмінний варіант для перевірки наявності життя на Венері.

"Щоб перевірити це, потрібно відправитися туди і подивитися, що відбувається в атмосфері", - додав він.

Венера - друга від Сонця найближча до Землі планета. У порівнянні з іншими планетами Венера обертається у зворотному напрямку. Це означає, що Сонце на планеті встає на заході і заходить на сході.

Атмосфера Венери складається в основному з вуглекислого газу і азоту. Поверхня планети повністю приховують густі хмари, що складаються з крапель сірчаної кислоти.

Нагадаємо, раніше астрономи виявили в атмосфері Венери сліди фосфіну. Цей безбарвний газ виділяється анаеробними, ті що не вимагають наявності кисню, мікроорганізмами. Астрономи вважають, що в хмарах Венери мешкають мікроби.

У липні NASA запустило ракети Atlas V 541 з марсоходом на борту. Марсохід шукатиме докази життя на "червоній планеті" і буде збирати зразки ґрунту для відправки на Землю в 2031 році.

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