UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

NASA отправит аппарат Viper на Южный полюс Луны. Он будет искать воду

Автор: Дмитрий Левицкий

Американское космическое агентство NASA отправит на Луну аппарат Viper. Миссия состоится в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Планируется, что аппарат приземлится вблизи западного кратера Нобиле на Южном полюсе Луны. Он составит карту и будет исследовать поверхность Луны и недра в поисках воды и других ресурсов.

Viper отправят на Луну с помощью ракеты Falcon-Heavy компании SpaceX. А на лунную поверхность луноход спустится с помощью космического аппарата Griffin Astrobotic.

Это первая комическая миссия к Южному полюсу Луны. До этого ученые еще не изучали эту часть спутника Земли с помощью луноходов.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASAСоединенные Штаты Америки