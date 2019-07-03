В NASA испытали систему спасения космического корабля Orion

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) испытало систему спасения космического корабля Orion. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Orion стартовал из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде, поднялся на высоту около десяти километров, а потом с помощью системы аварийного спасения вернулся на землю.

Стоимость теста 256 млн долларов, он был разработан для проверки того, сможет ли капсула Orion безопасно удалиться от ракеты, на которой она запускается, и, как ожидается, должна сработать в случае чрезвычайной ситуации.

Система Launch Abort System (LAS) на капсуле состоит из большой игольчатой ​​конструкции, оснащенной твердыми ракетными двигателями на борту. Они обеспечивают тягу в 400 тыс. фунтов, достаточную, чтобы отвести капсулу экипажа от ракеты. Капсула запустилась с собственным двигателем, примерно через 52 секунды LAS начал действовать. После достижения максимальной высоты и отделения от LAS, капсула вернулась обратно на Землю, врезалась в Атлантический океан и разбилась на куски.

В общей сложности полет длился три минуты. В итоге Orion врезался в океан со скоростью 480 км/ч. Ожидается, что большая часть капсулы была разрушена.

Напомним, ранее NASA провела успешное испытание вертолета, который планируют отправить на Марс.