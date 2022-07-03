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NASA готовит полет на Луну: известна дата начала операции

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Воскресенье 03 июля 2022 14:45
NASA готовит полет на Луну: известна дата начала операции Фото: NASA готовит полет на Луну (nasaspaceflight.com)
Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило о новой дате возможного запуска ракеты в рамках лунной миссии Artemis 1.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NASA Space Flight.

Как отмечает пресс-служба, после успешной генеральной репетиции NASA вернула ракету к месту сборки летательных аппаратов.

"Сейчас аппарат Artemis 1 пройдет окончательную проверку готовности и подготовку к запуску перед его дебютным полетом, запланированным на конец этого года", - пишет пресс-служба.

Сегодня же космическое управление ориентируется на временное окно с 23 августа по 6 сентября. Однако, сейчас планируются работы, которые могут повлиять на будущий график. Среди них, например, решение технических недостатков, которые были выявлены во время последних испытаний.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно телескоп NASA Hubble продемонстрировал новую впечатляющую фотографию, на которой изображено шаровидное звездное скопление NGC 6569.

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NASA Соединенные Штаты Америки
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