NASA будет транслировать посадку своего зонда на Марсе в прямом эфире

У зонда будет 6 минут на то, чтобы войти в атмосферу Марса и совершить посадку
Исследовательский зонд InSight, запущенный специалистами NASA, сегодня, 26 ноября, совершит посадку на Марсе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Как сообщается, ученые тщательно выбирали место посадки зонда.
InSight должен оказаться в момент посадки в районе большого вулканического нагорья Элизий.
Отмечается, что в этом районе отмечается минимальный риск сильных порывов ветра, которые могут потенциально нарушить дальнейшую работу аппарата.
У зонда будет шесть минут на то, чтобы войти в атмосферу Марса и совершить посадку на "красную планету". В течение этого времени скорость аппарата снизится с 19,300 до 8 км/ч. Для замедления зонда ученые оснастили его парашютными и спусковыми механизмами, а также амортизаторами.
Если посадка завершится успешно, InSight станет восьмым по счету исследовательским зондом, добравшимся до марсианской поверхности.
К моменту посадки зонд преодолеет расстояние равное 484 млн км.
Напомним, в марте 2018 года американское космическое агентство NASA сообщило о запуске зонда, на который возложена миссия по изучению глубинных слоев почвы и сейсмической активности на Марсе.
Ранее зонд Parker Solar Probe Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, запущенный в космос 12 августа, установил новый рекорд по приближению к Солнцу.