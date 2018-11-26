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NASA будет транслировать посадку своего зонда на Марсе в прямом эфире

Новости » Телеком & IT    26.11.2018 - 21:40
NASA будет транслировать посадку своего зонда на Марсе в прямом эфире
Фото: зонд InSight (twitter.com/nasa)

У зонда будет 6 минут на то, чтобы войти в атмосферу Марса и совершить посадку

Исследовательский зонд InSight, запущенный специалистами NASA, сегодня, 26 ноября, совершит посадку на Марсе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщается, ученые тщательно выбирали место посадки зонда.

InSight должен оказаться в момент посадки в районе большого вулканического нагорья Элизий.

Отмечается, что в этом районе отмечается минимальный риск сильных порывов ветра, которые могут потенциально нарушить дальнейшую работу аппарата.

У зонда будет шесть минут на то, чтобы войти в атмосферу Марса и совершить посадку на "красную планету". В течение этого времени скорость аппарата снизится с 19,300 до 8 км/ч. Для замедления зонда ученые оснастили его парашютными и спусковыми механизмами, а также амортизаторами.

Если посадка завершится успешно, InSight станет восьмым по счету исследовательским зондом, добравшимся до марсианской поверхности.

К моменту посадки зонд преодолеет расстояние равное 484 млн км.

Напомним, в марте 2018 года американское космическое агентство NASA сообщило о запуске зонда, на который возложена миссия по изучению глубинных слоев почвы и сейсмической активности на Марсе. 

Ранее зонд Parker Solar Probe Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, запущенный в космос 12 августа, установил новый рекорд по приближению к Солнцу.

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