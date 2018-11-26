NASA буде транслювати посадку свого зонда на Марсі в прямому ефірі

Фото: зонд InSight (twitter.com/nasa)

У зонда буде 6 хвилин на те, щоб увійти в атмосферу Марса і здійснити посадку

Дослідницький зонд InSight, запущений фахівцями NASA, сьогодні, 26 листопада, здійснить посадку на Марсі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як повідомляється, вчені ретельно вибирали місце посадки зонда.

InSight повинен опинитися в момент посадки в районі великого вулканічного нагір'я Елизий.

Наголошується, що в цьому районі відзначається мінімальний ризик сильних поривів вітру, які можуть потенційно порушити подальшу роботу апарату.

У зонда буде шість хвилин на те, щоб увійти в атмосферу Марса і здійснити посадку на "червону планету". Протягом цього часу швидкість апарату знизиться з 19,300 до 8 км/год. Для уповільнення зонда учені оснастили його парашутними і спусковими механізмами, а також амортизаторами.

Якщо посадка завершиться успішно, InSight стане восьмим за рахунком дослідним зондом, що дістався до марсіанської поверхні.

До моменту посадки зонд подолає відстань рівну 484 млн км.

Нагадаємо, в березні 2018 року американське космічне агентство NASA повідомило про запуск зонда, на який покладена місія по вивченню глибинних шарів ґрунту і сейсмічної активності на Марсі.

Раніше зонд Parker Solar Probe Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору США, запущений у космос 12 серпня, встановив новий рекорд по наближенню до Сонця.