NASA буде транслювати посадку свого зонда на Марсі в прямому ефірі

У зонда буде 6 хвилин на те, щоб увійти в атмосферу Марса і здійснити посадку
Дослідницький зонд InSight, запущений фахівцями NASA, сьогодні, 26 листопада, здійснить посадку на Марсі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Як повідомляється, вчені ретельно вибирали місце посадки зонда.
InSight повинен опинитися в момент посадки в районі великого вулканічного нагір'я Елизий.
Наголошується, що в цьому районі відзначається мінімальний ризик сильних поривів вітру, які можуть потенційно порушити подальшу роботу апарату.
У зонда буде шість хвилин на те, щоб увійти в атмосферу Марса і здійснити посадку на "червону планету". Протягом цього часу швидкість апарату знизиться з 19,300 до 8 км/год. Для уповільнення зонда учені оснастили його парашутними і спусковими механізмами, а також амортизаторами.
Якщо посадка завершиться успішно, InSight стане восьмим за рахунком дослідним зондом, що дістався до марсіанської поверхні.
До моменту посадки зонд подолає відстань рівну 484 млн км.
Нагадаємо, в березні 2018 року американське космічне агентство NASA повідомило про запуск зонда, на який покладена місія по вивченню глибинних шарів ґрунту і сейсмічної активності на Марсі.
Раніше зонд Parker Solar Probe Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору США, запущений у космос 12 серпня, встановив новий рекорд по наближенню до Сонця.