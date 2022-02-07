"Нас ожидает сверхтяжелая неделя". На пике возможно более 50 тысяч COVID-случаев за сутки
Главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич прогнозирует значительный рост новых случаев коронавируса. По его подсчетам, по Украине будет более 50 тысяч тысяч инфицированных за сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Facebook-страницу.
"Нас ожидает сверхтяжелая неделя, по моим расчетам пиковыми для этой волны будут 9-12 февраля когда количество инфицированных превысит 1500 человек в сутки (в Херсонской области), по Украине будет более 50 000 инфицированных", - сообщил он.
По его словам, основной причиной такой ситуации является доминирование чрезвычайно заразного штамма COVID-19 "Омикрона", который практически полностью вытеснил другие штаммы, так по данным секвенирования его доля составляет практически 100% среди всех образцов.
"И хотя ситуация с количеством госпитализаций не является критической в отличие от 2-й и 3-й волн, прохождение этой волны чрезвычайно осложнилось из-за большого количества заболевших среди медицинских работников. Это определенным образом ограничивает возможности оказания медицинской помощи прежде всего амбулаторным пациентам", - отметил Ромаскевич.
С 14 февраля, по его словам, ожидается стабилизация и постепенное уменьшение количества инфицированных, хотя количество госпитализированных будет расти до 21 февраля.