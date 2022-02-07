"Нас очікує надважкий тиждень". На піку можливо понад 50 тисяч COVID-випадків на добу

Головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич прогнозує значний ріст нових випадків коронавірусу. За його підрахунками, по Україні буде понад 50 тисяч тисяч інфікованих за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на його Facebook -сторінку.

"Нас очікує надважкий тиждень, за моїми розрахунками піковими для цієї хвилі будуть 9-12 лютого коли кількість інфікованих перетне позначку 1500 осіб на добу (в Херсонській області), по Україні буде понад 50 000 інфікованих", - повідомив він.

За його словами, основною причиною такої ситуації є домінування надзвичайно заразного штаму COVID-19 "Омікрону", який практично повністю витіснив інші штами, так за даними секвенування його доля складає практично 100% серед всіх зразків.

"І хоча ситуація с кількістю госпіталізацій не є критичною на відміну від 2-ої та 3-ої хвилями, проходження цієї хвилі надзвичайно ускладнилось через велику кількість захворівших серед медичних працівників. Це певним чином обмежує можливості надання медичної допомоги насамперед амбулаторним пацієнтам", - зазначив Ромаскевич.

З 14 лютого, за його словами, очікується стабілізація та поступове зменшення кількості інфікованих, хоча кількість госпіталізованих зростатиме до 21 лютого.