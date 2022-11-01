У нас нема захисту: експерт розповів, що допоможе проти іранських ракет

В чому особливість іранських ракет?

Дальність та ускладненість збиття

"В Ірану є балістичні ракети на 300 і на 700 кілометрів. Це оперативно-тактичні ракети, їх особливістю є те, що у них відділяється головна частина, що робить їх більш надійними в плані подолання протиракетної оборони. Тож в іранців вони можуть бути ліпшими ніж у росіян, бо аналогічна ракета у РФ летить до 500 км", - розповідає Жданов.

Як припускає експерт, Іран може передати Росії ці ракети в найближчий місяць-два.

Принцип роботи ракет

Як пояснює експерт, ці ракети літають по балістичній траєкторії, вони не крилаті, а тому не може змінювати траєкторію.

Так, вони підіймаються високо вгору та летять різко вниз по принципу "перевернутої параболи".

Як захистити небо?

Жданов зазначає, якщо в України буде достатня щільність і кількість протиракетної оборони (ПРО), то є всі шанси збивати ці ракети.

Але, варто враховувати, що на сьогодні найліпші системи дають вірогідність збиття 90% і не більше.

"Нам потрібні засоби протиракетної оборони (ПРО). Чим більше їх буде, тим більше ми будемо надійніше та безпечніше себе почувати. Це ті ж NASAMS, IRIS-T, але в кількості не одна одиниця, а 10-20. Було б непогано, аби США погодилися надати нам комплекси Patriot", - підсумував Жданов.

Іран готується передати РФ близько 1000 ракет

Як інформують ЗМІ, зокрема видання CNN, Іран готується відправити Росії близько тисячі додаткових одиниць зброї. Серед яких балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля" і ударні безпілотники (близько 200). Припускається, що це може статися вже на початку листопада (такої думки дотримуються в в ГУР).

Ракети можуть розмістити на північ від України

Як припускають у Повітряних силах, іранські балістичні ракети, які Москва може придбати в Тегерану, можуть розмістити на північ від кордону України.

"Ми будемо вживати всіх засобів захисту від цих ракет. Імовірно вони будуть доставлені на північ від України, звідки вони можуть запускатись так, щоб загрожувати всій Україні", - розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.