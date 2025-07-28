До нас летить НЛО? Що кажуть вчені та чи дійсно інопланетний корабель може напасти на Землю

Що кажуть вчені

Нова, але спірна наукова стаття висуває гіпотезу про те, що міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, відкритий 1 липня 2025 року, може бути "ворожим інопланетним зондом".

Автори цієї статті - Гарвардський астрофізик Ави Леб та двоє його колег, звертають увагу на його високу швидкість (близько 130 000-140 000 mph) і дивну траєкторію, яка наближається до Марса, Юпітера і Венери.

Також він вказує на розміри цього об'єкту та відсутність типових кометних газів у спектрі. Астрофізик вважає, що траєкторія об'єкта підходить для гравітаційних маневрів, що дозволяють приховано спостерігати за Землею.

Chinep, найімовірніше, це просто комета, але автори пропонують альтернативі гіпотези для дослідження.

Натомість більшість астрономів, зокрема Samantha Lawler, жорстко критикують ці версії як необґрунтовані та відволікаючі, підкреслюючи, що усі спостереження вказують на природне космічне тіло.

Крім того, від об'єкта немає жодних радіосигналів, немає доказів, що він активний, бо немає ознак маневрування чи руху - усе це б свідчило, що це не просто "космічне сміття", а дійсно якийсь апарат.

Є ще один важливий момент - невідомий апарат максимально наблизиться до Сонця 29 жовтня, коли Земля буде на протилежному боці. І через це з Землі об'єкт буде не видно, тобто спостереження доведеться припинити мінімум на 2 місяці.

Який об'єкт побачили та куди він летить

Об'єкт 3I/ATLAS - третій відомий міжзоряний гість у нашій сонячній системі (після Oumuamua і Borisov). Його оцінюють у розмірі до 15 миль, що більше за Манхеттен.

Він знаходиться на траєкторії до Сонця і пройде біля Венери, Марса і Юпітера, перш ніж зникне за сонячною засвітою.

Рух велетенською швидкістю і з дивною орбітою стимулює фантазії про розвідувальний об’єкт, але це лише теорія. Зараз вчені продовжують вивчати невідомий об'єкт і за допомогою телескопів збирають усю інформацію про "гостя".

Чи справді загрожує нам атака інопланетян?

Наукове пояснення

Гіпотеза про "ворожий зонд" - чисто спекулятивна. Жодних сигнальних випромінювань або аномальної поведінки не виявлено. 3I/ATLAS поводиться як типовий кометний об'єкт.

Проведення дослідження описане автором як "педагогічне вправляння", а не остаточне твердження. Loeb сам каже, що найімовірніше, це просто космічна комета.

Про небезпеку астероїдів

Земля регулярно відстежує потенційно небезпечні об'єкти. Астероїди розміром понад 1 км відомі на 97%, і жоден з них не загрожує ударом протягом століть.

Для дрібніших об'єктів створюють швидкодіючі системи розвідки та методи відхилення загрози, такі як місія DART.

Так чи варто хвилюватися жителям Землі?

Хвилюватись не варто. Немає доказів, що 3I/ATLAS - штучна структура, а можливість атаки майже нульова.

Жоден науковий орган не проголошував дати атаки або зловмисного наміру. Це не реакція NASA чи ESA, а приватна, не рецензована гіпотеза.

Наша система планетарного захисту працює. Науковці вже визначають майже всі потенційно небезпечні об'єкти та створюють плани захисту.