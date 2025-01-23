"Нас дуже плутають з ТЦК". Військові розповіли, як до них ставляться цивільні

За три роки війни військові бачать дуже різне ставлення з боку цивільних.

"З часом починаєш розрізняти погляди – поваги, неповаги, зневаги", – розповідає командир взводу роти розвідки спецпризначення бригади "Рубіж" "Кадзума".

Іноді видно, що людині незручно, але водночас вона щиро вдячна військовому за службу і за захист. А були випадки, коли навіть плювали в спину.

Крім того, часто військових плутають зі співробітниками територіальних центрів комплектування (ТЦК).

"Нас прямо дуже сильно плутають, так", – каже "Кадзума".

Він згадує: одного разу в торговельному центрі до нього підійшла жінка з проханням не забирати її чоловіка. Спершу він здивувався з такого питання, а потім зрозумів, що його прийняли за працівника ТЦК.

Іншого разу, під час походу до супермаркету з дружиною, незнайома жінка запитала його, де лежить туалетний папір. Коли він здивовано відповів: "Чому я маю це знати?", вона щиро здивувалась: "А ви що, хіба не охоронець?".

Другий розвідник, командир взводу роти розвідки "Мішок", звертає увагу на те, що зараз кожен має допомагати фронту, як може. Він зізнається, що колись і сам слухав російську музику, читав російські книги. Але 2022 рік став для нього переломним. За час великої війни йому взагалі перестало бути цікаво спілкуватися з тими, хто не долучений до боротьби з ворогом.

Долученість, на його думку, – це робити все можливе для підтримки фронту. Наприклад, подруга його матері працює в дитсадку. Там діти регулярно малюють малюнки для військових, а вихователька сама привозить їх на фронт. На думку захисника, навіть такий внесок вже є вагомою допомогою в цей складний час.

Більше деталей – у інтерв'ю з розвідниками: