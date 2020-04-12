Нарушителей карантина в Киеве начали искать с помощью дронов

Полиция начала искать нарушителей карантина в Киеве с помощью дронов. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

Сообщается, что полицейские провели патрулирование на многолюдных объектах и с помощью дронов с громкоговорителями призывали соблюдать карантин. Кроме того, был проведен рейд на на водных объектах столицы, в ходе которого патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и парка культуры и отдыха "Гидропарк".

"С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, полицейские проинформировали граждан о необходимости соблюдения правил карантина. Кроме того, правоохранители запустили летательные аппараты над местами, которые труднодоступны для пеших нарядов и автопатрулей, и где вопреки правилам карантина могут отдыхать граждане", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что в столице не будут вводить комендантский час в рамках карантина. При этом на выходных на улицы выйдут дополнительные патрули.