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Нарушили правила въезда: Эстония вернула домой восьмерых украинцев

Автор: Андрей Козловский

В Эстонии правоохранители обнаружили восьмерых граждан Украины и одного белоруса, которые нарушили правила въезда в страну. Всем девятерым пришлось вернуться домой.

Об этом сообщает портал ERR.

Руководитель службы надзора за границей и миграцией Ляенеской префектуры Марго Петерс сказал, что полицейские проверили на шоссе Таллинн-Пярну-Икла более 160 транспортных средств, которые въехали в Эстонию через пограничный пункт Икла. Всего было проверено 239 человек, более половины которых были иностранными гражданами.

"Оснований для въезда в Эстонии не было в четырех граждан Украины и одного гражданина Беларуси. В отношении всех этих иностранцев у полицейских было основание считать, что они хотят найти в Эстонии работу, хотя двое из них утверждали, что едут к другу на день рождения ", - сказал Петерс.

Вечером того же дня полицейские остановили недалеко от Пярну микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинскими регистрационными номерами. Из девяти иностранцев, находившихся в автобусе, в четырех граждан Украины, не было законных оснований для пребывания в Эстонии.

"По их словам, они хотели заняться в Эстонии предпринимательством, права на работу в Эстонии у них не было", - рассказал Петерс.

Он также напомнил, что сейчас иностранцы могут приехать в Эстонию на работу только в случае, если на момент пересечения границы у них уже есть работодатель и работа в Эстонии оформлена корректно.

Напомним, в начале марта Польша не пустила в страну автобус с украинцами после того, как один из них заявил, что у него COVID.

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