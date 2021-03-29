Нарушили правила въезда: Эстония вернула домой восьмерых украинцев

Руководитель службы надзора за границей и миграцией Ляенеской префектуры Марго Петерс сказал, что полицейские проверили на шоссе Таллинн-Пярну-Икла более 160 транспортных средств, которые въехали в Эстонию через пограничный пункт Икла. Всего было проверено 239 человек, более половины которых были иностранными гражданами.

"Оснований для въезда в Эстонии не было в четырех граждан Украины и одного гражданина Беларуси. В отношении всех этих иностранцев у полицейских было основание считать, что они хотят найти в Эстонии работу, хотя двое из них утверждали, что едут к другу на день рождения ", - сказал Петерс.

Вечером того же дня полицейские остановили недалеко от Пярну микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинскими регистрационными номерами. Из девяти иностранцев, находившихся в автобусе, в четырех граждан Украины, не было законных оснований для пребывания в Эстонии.

"По их словам, они хотели заняться в Эстонии предпринимательством, права на работу в Эстонии у них не было", - рассказал Петерс.

Он также напомнил, что сейчас иностранцы могут приехать в Эстонию на работу только в случае, если на момент пересечения границы у них уже есть работодатель и работа в Эстонии оформлена корректно.