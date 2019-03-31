Нарушения на выборах президента Украины: все подробности

Выборы президента Украины проходят сегодня, 31 марта 2019 года. Подробнее о том, как проходит голосование и какие нарушения зафиксированы - в материале РБК-Украина.

Правила голосования

Согласно украинскому законодательству, на избирательных бюллетенях запрещается делать какие-либо отметки. При заполнении бюллетеней избирателем запрещается присутствие других лиц, фото- и видеофиксация бюллетеня.

Кроме того, избирателю запрещается передавать свой избирательный бюллетень другим лицам. Также запрещается получение бюллетеня от лиц, не являющихся членами избирательной комиссии, подкуп, поощрение или угрозы по отношению к избирателям для передачи бюллетеня другим лицам.

Избиратель имеет право попросить у члена избирательной комиссии выдать ему новый бюллетень, в случае если заполняя предыдущий бюллетень он допустил ошибку. Новый бюллетень выдается только в обмен на испорченный. Вместе с тем, повторная выдача бюллетеня вместо неверно заполненного не предусмотрена.

За нарушение тайны голосования предусмотрен штраф

Согласно Уголовному кодексу, действия избирателей, которые нарушают тайну голосования, наказываются штрафом, исправительными работами или ограничением свободы до двух лет. Такие же санкции предусмотрены для избирателей, которые получают неправомерную выгоду за отказ от голосования или выбор в пользу определенного кандидата. Предложение, обещание или предоставление избирателю неправомерной выгоды наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, лишением свободы от 3 до 7 лет карается подделка или незаконное изготовление избирательного бюллетеня.

Голосование на выборах является добровольным и тайным

Право принять участие в голосовании на выборах президента имеют граждане Украины, которым исполнилось 18 лет. Голосовать на выборах не могут только те лица, которых суд признал недееспособными. Для того, чтобы проголосовать избиратель должен прибыть на избирательный участок в установленный срок (31 марта с 08:00 часов утра до 20:00 часов вечера), предъявить документ, подтверждающий гражданство (паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт, временное удостоверение гражданина Украины, справка учреждения исполнения наказаний или следственного изолятора), взять избирательный бюллетень и выбрать одного из кандидатов. Голосование на выборах является тайным и разглашение содержания волеизъявления конкретного избирателя законом запрещено. Проголосовать на выборах нужно лично. Законом не предусмотрено право передачи голоса третьим лицам.

Избиратель может проголосовать только один раз и на избирательном участке, на котором он включен в списки. Решение об участии в выборах является добровольным и законом запрещается применение насилия, угроз или подкупа с целью влияния на решение избирателя.

Законом также запрещаются любые ограничения избирательных прав граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных убеждений, пола, имущественного состояния, по языковым или другим признакам.