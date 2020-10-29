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Нарушения перемирия на Донбассе обсудят на заседании ОБСЕ в Вене

Четверг 29 октября 2020 09:41
Нарушения перемирия на Донбассе обсудят на заседании ОБСЕ в Вене
Фото: Алексей Арестович (apostrophe.ua)
Автор: Андрей Козловский

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович сообщил, что на еженедельном заседании Постоянного совета ОБСЕ обсудят нарушения перемирия на Донбассе. Заседание состоится 30 октября в Вене.

Об этом Алексей Арестович написал на своей странице в Facebook.

По его словам, 28 октября, на одном из участков линии боевого столкновения боевики нарушили режим прекращения огня. В результате чего легкое огнестрельное ранение получил военнослужащий ВСУ.

"Он получил квалифицированную медицинскую помощь и сейчас находится в военно-медицинском учреждении, его состояние удовлетворительное", - написал он.

Арестович также отметил, что украинские военные огонь в ответ не открывали, однако задействовали механизм СЦКК, чтобы достичь прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.

"Вооруженные силы Украины, командование и личный состав, умеющий контролировать себя и ситуацию в отличии, к сожалению, от некоторых представителей незаконных вооруженных формирований, вышедшие из-под контроля своих кураторов из Российской Федерации", - добавил он.

Напомним, на Донбассе 28 октября вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получил военный ВСУ.

Также 27 октября зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Вражеские обстрелы были осуществлены вблизи Водяного и Песков.

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