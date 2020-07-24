Нарушения в декларации: суд закрыл дело против Зеленского из-за иммунитета

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский несвоевременно сообщил об изменениях в имущественном состоянии

Печерский районный суд Киева принял решение о закрытии производства против президента Украины Владимира Зеленского. Производство касалось несвоевременного сообщения об изменениях в имущественном состоянии.

Об этом говорится в постановлении суда.

Как пояснили в суде, несмотря на то, что президент является субъектом, на которого распространяется действие закона о предотвращении коррупции, он может воспользоваться статьей 105 Конституции Украины - право президента на неприкосновенность на время выполнения полномочий.

Также суд ссылается на практику Европейского суда по правам человека, согласно которой привлекаемому к административной ответственности лицу выдвигается "уголовное обвинение", которое должно толковаться в свете трех критериев: с учетом квалификации рассмотрению с точки зрения внутригосударственного законодательства, его сущности и характера, строгости потенциального наказания.

"Поэтому, учитывая положения ст. 105 Конституции Украины ... указанной выше прецедентной практики ЕСПЧ, суд приходит к выводу, что в отношении президента Украины на время исполнения им полномочий не может быть составлен протокол об административном правонарушении ... и он не может быть привлечен к административной ответственности", - говорится в тексте постановления.

Напомним, в начале июля Зеленский признался в нарушении закона. Глава государства сообщил, что в 2019 году его семья получила деньги в счет погашения стоимости ОВГЗ на сумму 5,1 млн гривен и купила облигаций на 5,2 млн гривен, но он.не указал это в декларации

После этого на Зеленского составил два административных протокола лично глава Национального агентства по предотвращению коррупции.