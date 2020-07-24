ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Нарушения в декларации: суд закрыл дело против Зеленского из-за иммунитета

Украина, Пятница 24 июля 2020 20:10
Нарушения в декларации: суд закрыл дело против Зеленского из-за иммунитета
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Зеленский несвоевременно сообщил об изменениях в имущественном состоянии

Печерский районный суд Киева принял решение о закрытии производства против президента Украины Владимира Зеленского. Производство касалось несвоевременного сообщения об изменениях в имущественном состоянии.

Об этом говорится в постановлении суда.

Как пояснили в суде, несмотря на то, что президент является субъектом, на которого распространяется действие закона о предотвращении коррупции, он может воспользоваться статьей 105 Конституции Украины - право президента на неприкосновенность на время выполнения полномочий.

Также суд ссылается на практику Европейского суда по правам человека, согласно которой привлекаемому к административной ответственности лицу выдвигается "уголовное обвинение", которое должно толковаться в свете трех критериев: с учетом квалификации рассмотрению с точки зрения внутригосударственного законодательства, его сущности и характера, строгости потенциального наказания.

"Поэтому, учитывая положения ст. 105 Конституции Украины ... указанной выше прецедентной практики ЕСПЧ, суд приходит к выводу, что в отношении президента Украины на время исполнения им полномочий не может быть составлен протокол об административном правонарушении ... и он не может быть привлечен к административной ответственности", - говорится в тексте постановления.

Напомним, в начале июля Зеленский признался в нарушении закона. Глава государства сообщил, что в 2019 году его семья получила деньги в счет погашения стоимости ОВГЗ на сумму 5,1 млн гривен и купила облигаций на 5,2 млн гривен, но он.не указал это в декларации

После этого на Зеленского составил два административных протокола лично глава Национального агентства по предотвращению коррупции.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Владимир ЗеленскийделодекларацияСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь