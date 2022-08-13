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Нарушение соглашений с инвесторами в "зеленую" энергетику повлекло отток инвестиций из Украины, - Тынный

Фото: Игорь Тынный (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Системное нарушение заключенных соглашений с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики повлекло отток иностранных инвестиций из Украины еще до нападения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игоря Тынного в колонке для УП.

По его словам, система "зеленых" аукционов, которая должна была заменить собой "зеленый" тариф, так и не заработала, а Кабинет министров за 3,5 года не утвердил квоты и не разработал порядок их проведения.

Также он добавил, что несмотря на заявления о планах построения около 30 ГВт мощностей ВИЭ на 35 млрд долларов власть пытается принудительно распустить балансирующую группу "Гарантированного покупателя" и отменить "зеленый" тариф.

"На этом фоне многочисленные заявления властей о поддержке развития возобновляемой энергетики выглядят крайне цинично", - подытожил Тынный.

Напомним, ассоциации зеленой энергетики заявляли, что отказ от "зеленого" тарифа ухудшит энергобезопасность Украины и поставит под угрозу ее энергонезависимость.

Также Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг консультируется с Секретариатом Энергетического сообщества ЕС по отмене "зеленого" тарифа для предприятий зеленой энергетики Украины.

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инвестиции в Украину