Нарушение соглашений с инвесторами в "зеленую" энергетику повлекло отток инвестиций из Украины, - Тынный

По его словам, система "зеленых" аукционов, которая должна была заменить собой "зеленый" тариф, так и не заработала, а Кабинет министров за 3,5 года не утвердил квоты и не разработал порядок их проведения.

Также он добавил, что несмотря на заявления о планах построения около 30 ГВт мощностей ВИЭ на 35 млрд долларов власть пытается принудительно распустить балансирующую группу "Гарантированного покупателя" и отменить "зеленый" тариф.

"На этом фоне многочисленные заявления властей о поддержке развития возобновляемой энергетики выглядят крайне цинично", - подытожил Тынный.

Напомним, ассоциации зеленой энергетики заявляли, что отказ от "зеленого" тарифа ухудшит энергобезопасность Украины и поставит под угрозу ее энергонезависимость.

Также Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг консультируется с Секретариатом Энергетического сообщества ЕС по отмене "зеленого" тарифа для предприятий зеленой энергетики Украины.