Народжуваність у Великій Британії досягла рекордного мінімуму: дослідження

У Великої Британії рекордно впала народжуваність. Вона стала найнижчою за історію проведення досліджень з 1938 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Таким чином, у 2023 році рівень народжуваності в Англії та Уельсі досяг рекордно низького показника - 1,44 дитини на одну жінку.

Найнижчі показники спостерігалися у такі роки:

2022 (1,49), 2020 (1,53), 2001 (1,63), 1977 (1,66), 1941 (1,71).

При цьому, у 1938 році він становив 1,84 дитини на одну жінку.

Згідно з даними Управління національної статистики (ONS), кількість народжень склала 591 072, що є найменшим показником із 1977 року.

Зазначається, що падіння найбільше торкнулося жінок вікових груп 20-24 та 25-29 років, які все частіше відкладають народження дітей до старшого віку.

Згідно з результатами досліджень, це зниження обумовлене:

фінансовими факторами,

відсутністю відповідного партнера,

психологічною непідготовленістю.

Ці фактори ускладнюють молоді рішення завести дитину.

Рівень народжуваності, необхідний для природного відтворення населення, становить 2,1 дитини на жінку, але показник падає з 2010 року.

Фахівці також повідомили, що показники Великої Британії найнижчі серед країн G7.

У статті наводяться дані ЦРУ, згідно з якими найнижчі коефіцієнти народжуваності нині виявлені в:

Тайвані (1,09), Південній Кореї (1,11), Сінгапурі (1,17).

Зазначається, що цей "тренд" спостерігається в багатьох країнах світу.