"Народный фронт" заявил об очередных фейках о Яценюке

Арсений Яценюк (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В НФ отметили, что Яценюк проживает и работает в Украине

Партия "Народный фронт" в очередной раз опровергает абсурдные фейки о выезде бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка за границу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

На странице "Народного фронта" в Facebook размещено фото Арсения Яценюка с заседания фракции НФ. В сообщении отмечается, что российские издания, в частности "Известия" и ряд других, опубликовали "абсурдный фейк".

Арсений Яценюк проводит традиционное понедельничное заседание фракции «Народный фронт» в то время пока российские издания,... Опубликовано Народный фронт Понедельник, 3 июня 2019 г.

"Очередная ложь о том, что Арсений Яценюк уехал за границу, а члены его семьи имеют иностранное гражданство и паспорта", - отметили в НФ.

"Ничего нового, за исключением того, что каждый раз российские пропагандисты после тяжелого похмелья придумают новые детали. В этот раз в фейке упоминается паспорт Вануату", - добавили в пресс-службе партии.

"Народный фронт" отмечает, что эта "бессмысленную глупость традиционно перепечатывают продажные "інтернет-паркани" в Украине".

"Организованная ложь накрывает в том числе абсолютно адекватных граждан, сея сомнения", - говорится в сообщении.

В НФ подчеркнули, что Арсений Яценюк проживает и работает в Украине, его жена Терезия проживает и работает психологом в государственной больнице в Киеве. Родители проживают в Черновцах. Паспортов иностранных государств не имеют.

"Предупреждаем: верить российской "киселевщине" и ее аффилированным медиа в Украине - вредно для здоровья", - отмечают в "Народном фронте".