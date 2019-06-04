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"Народний фронт" заявив про чергові фейки про Яценюка

Новини » Політика    04.06.2019 - 10:43
"Народний фронт" заявив про чергові фейки про Яценюка
Арсеній Яценюк (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

У НФ наголосили, що Яценюк проживає і працює в Україні

Партія "Народний фронт" вчергове спростовує абсурдні фейки про виїзд колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка за кордон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Народного фронту".

На сторінці "Народного фронту" у Facebook розміщено фото Арсенія Яценюка із засідання фракції НФ. У дописі зазначається, що російські видання, зокрема "Известия" та низка інших, опублікували "абсурдний фейк". 

 

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Опубліковано Народний фронт Понеділок, 3 червня 2019 р.

"Чергова брехня про те, що Арсеній Яценюк виїхав за кордон, а члени його родини мають іноземне громадянство і паспорти", - зазначили у НФ.

"Нічого нового, за винятком того, що кожного разу російські пропагандисти з тяжкого похмілля придумають нові деталі.  Цього разу у фейку згадується паспорт Вануату", - додали у прес-службі партії.

"Народний фронт" наголошує, що ця "безглузда дурня традиційно передруковується продажними "інтернет-парканами" в Україні".

"Організований вал брехні накриває у тому числі абсолютно адекватних громадян, сіючи сумніви", - йдеться в дописі.

В НФ наголосили, що Арсеній Яценюк проживає і працює в Україні, його дружина Терезія проживає і працює психологом в державній лікарні в Києві. Батьки проживають у Чернівцях. Паспортів іноземних держав не мають.

"Попереджаємо: вірити російській "кисельовщині" та її афільованим медіа в Україні - шкідливо для здоров'я", - зазначають у "Народному фронті".

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Новини України Народний фронтАрсеній Яценюк
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