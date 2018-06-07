"Народный фронт" поддерживает законопроект об антикоррупционном суде, - Яценюк

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании фракции "Народный фронт"

На сегодняшнем заседании фракции "Народный фронт" принято единогласное решение о поддержке законопроекта об антикоррупционном суде. Об этом сообщил журналистам лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

В частности, он отметил, что основным дискуссионным вопросом относительно этого законопроекта была роль международных экспертов. Яценюк сообщил, что вчера ночью была найдена формулировка, "которая соответствует выводам Венецианской комиссии и положениям, заложенным в меморандуме сотрудничества с международными финансовыми организациями".

"Ожидаем, что сейчас в парламенте комитет поддержит соответствующую правку, где будет определено, что международные эксперты будут иметь де-факто право вето на кандидатов в Антикоррупционный суд, если эти кандидаты не соответствуют критериям, определенным законом", - сказал Яценюк.

Отвечая на вопрос относительно этой формулировки и не будет ли она противоречить Конституции Украины, он отметил: "Думаю, будет корректно, если об этом скажет президент".

Формулировка не должна противоречить Конституции. "Ведь если закон противоречит Конституции, то это имеет последствия", - дога Яценюк.

Напомним, как писало РБК-Украина, в четверг Верховная рада должна проголосовать за законопроект о Высшем антикоррупционном суде. После четырех сессионных дней рассмотрения поправок и нескольких месяцев переговоров с Международным валютным фондом и Венецианской комиссией, по состоянию на вечер среды, 6 июня, спорная правка о роли Общественного совета в процессе отбора судей так и не была согласована с МВФ.