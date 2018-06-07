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"Народний фронт" підтримує законопроект про антикорупційний суд, - Яценюк

НовиниПолітика    07.06.2018 - 11:39
Фото: Арсеній Яценюк (yatsenyuk.org.ua)
Фото: Арсеній Яценюк (yatsenyuk.org.ua)

Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні фракції "Народний фронт"

На сьогоднішньому засіданні фракції "Народний фронт" прийнято одностайне рішення щодо підтримки законопроекту про антикорупційний суд. Про це повідомив журналістам лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

Зокрема, він зазначив, що основним дискусійним питанням щодо цього законопроекту була роль міжнародних експертів. Яценюк повідомив, що вчора уночі було знайдено формулювання, "яке відповідає висновкам Венеціанської комісії і положенням, закладеним в меморандумі співпраці з міжнародними фінансовими організаціями".

"Очікуємо, що зараз в парламенті комітет підтримає відповідну правку, де буде визначено, що міжнародні експерти будуть мати де-факто право вето на кандидатів до Антикорупційного суду, якщо ці кандидати не відповідають критеріям, визначеним законом", - сказав Яценюк.

Відповідаючи на запитання щодо цього формулювання і чи не буде воно суперечити Конституції України, він зазначив: "Думаю, буде коректно, якщо про це скаже президент".

Формулювання не повинно суперечити Конституції. "Адже якщо закон суперечить Конституції, то це має наслідки", - додав Яценюк.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, у четвер Верховна рада повинна проголосувати за законопроект про Вищий антикорупційний суд. Після чотирьох сесійних днів розгляду поправок і кількох місяців переговорів з Міжнародним валютним фондом і Венеціанською комісією, станом на вечір середи, 6 червня, спірна правка щодо ролі Громадської ради у процесі добору суддів так і не була узгоджена з МВФ.

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Теги публікації: Арсеній Яценюк, Народний фронт, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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