Народний депутат Степан Івахів: як увійти до топу 100 успішних людей України

Станом на осінь поточного року нардеп Івахів входить до 60 рейтингу Forbes. Прибуток депутата Степана Петровича стрімко зростає шляхом успішного ведення великого бізнесу. Мережа заправок WOG славиться розробленим унікальним паливом, яке використовують у швидкісних поїздах Інтерсіті. Який шлях пройшов народний депутат Степан Івахів, перш ніж увійти до топ впливових людей країни?

Біографія Степана Івахіва

Для початку поговоримо про дитинство та навчання депутата Івахіва. Місце народження Степана – село Андріївка, Львівська область. Батьки прості робітники, мати Марія Іванівна працювала вчителем математики. Жінка змалку прищеплювала Івахіву любов до праці та до точних наук. Майбутній депутат із задоволенням відвідував школу, на відмінно закінчив 8 клас. Здобувши середню освіту, Івахів довго думав чим займатися далі по життю. У цей час народний депутат Степан Івахів надавав матері допомогу по господарству та паралельно працював на будівництві, що дуже добре у Степана виходило. За кілька років нардепа Івахіва забрали на термінову службу до Збройних сил.

Освіта нардепа Івахіва

Після двох років служби нардеп Івахів завдяки математичному складу розуму легко пройшов вступні іспити до Рівненського інституту управління водними ресурсами. Депутат Івахів навчався на відмінно, але навіть після отримання червоного диплома інженера не пропрацював і дня за фахом, оскільки Івахів мріяв про свою справу, де не треба працювати на іншу людину.

Все про сім'ю народного депутата Івахіва

У студентські роки Івахів зустрів дівчину Світлану, котра стала його дружиною. 1994 року жінка народила нардепу дочку Тетяну. Степану Івахіву вдавалося бути не тільки люблячим батьком і зразковим чоловіком, а й відкрити в собі гідного бізнесмена. Через роки сім'я народного депутата Степана Івахіва стала більшою, дружина подарувала нардепові сина Антона та ще одну доньку Ганну. Світлана Володимирівна взяла приклад із чоловіка депутата, ставши господаркою СІС Компанії.

Підприємницька діяльність депутата Івахіва

Почати кар'єру підприємця народний депутат Степан Івахів вирішив одразу після здобуття вищої освіти. Партнером із бізнесу став односелець Ігор Єремєєв. Друзі відкрили швейний цех, де виготовляли шкіряний одяг та аксесуари. Через зростання конкуренції підприємці закривають проект і замислюються про масштабніше. Так було створено "Західну нафтову групу" або "WOG" – найбільшого постачальника пального в Україні. Окрім якісного бензину, компанія Івахіва пропонує різні послуги водіям, наприклад автомийка на заправці. Також на АЗС "WOG" розміщені міні-маркети, де є все необхідне і кафе зі смачним меню, розробленим відомим ресторатором Дмитром Борисовим.

Як Івахів розвивав WOG

Відкриття першої заправки відбулося у 2000 році, а через три роки АЗК було понад 200 штук. Першим значним досягненням депутата Івахіва стала нагорода "Золота торгова марка України". Щороку спостерігалося стрімке розширення WOG шляхом будівництва автозаправних комплексів. Оскільки конкурентів було багато, компанії депутата Івахіва потрібно було чимось виділитися.

Народний депутат Степан Івахів та його команда першими відкрили на заправках автоматичні портальні мийки Dolphin. Наступним кроком стала розробка якісного бензину нового покоління Mustang 95, Mustang 100. Але й цього було мало, ухвалено рішення відкрити "WOG Cafe" та мінімаркети. Компанія виграла у 2011 році в номінації "Мережа автозаправних станцій року". На той час кількість АЗС перевалила позначку 400. WOG пишається випущеним у 2014 році газ – LPG MUSTANG, яким незабаром почали заправляти сучасні швидкісні потяги. Незвичайним ще стало те, що автозаправне WOG Cafe відкрилося в аеропортах Львова та Одеси.

На сьогодні компанія Івахіва – лідер імпорту бензину по Україні, WOG постачає близько 100 тисяч тонн протягом півроку!

Чим ще відомий депутат Івахів?

Додатковий заробіток народного депутата Степана Івахіва – виробництво молочних продуктів. Нардеп заснував торгову марку "Комо" – підприємство з переробки молока. Крім того, бізнесмен співвласник ТОВ "Галичина" та "Клуб сиру". Ці бренди є популярними і є одними з лідерів з продажу в країні. Зменшення виробництва молока не вплинуло на розвиток молочного бізнесу. За словами Степана Петровича, деякі компанії, що працюють один сезон викуповують молоко за підвищеною ціною. Через що ринок суттєво слабшає і виробникам не залишають вибору, окрім як піти на суттєве скорочення виготовлення продукції.

Мета роботи фірм-невидимок – зовнішній ринок, а компанії нардепа Івахіва виробляють для внутрішнього. Депутату Степану Петровичу Івахіву складно було збудувати своє провадження через деякі нюанси законодавства. Щоби проект став успішним, народний депутат Степан Івахів придбав найбільший Канівський завод сироваріння. Така серйозна інвестиція дозволила громадянам України насолоджуватися якісною молочною продукцією.

Кар'єра нардепа – з чого все починалося

Історія життя Степана Івахіва цікава, можна відстежити стрімке зростання від звичайного сільського юнака до депутата-бізнесмена.

Рішення стати нардепом Івахіву приходить після становлення себе успішним бізнесменом. 2002 року він пройшов до списку Верховної Ради від партії "Нової генерації України". Через 4 роки депутат Івахів просувається далі із партією "Блок Литвина". Самовисуванцем депутат Степан Івахів став після 7 скликання Верховної ради. Нардеп Івахів переміг у 21 окрузі Шацького району.

Політична діяльність депутата Степана Івахіва

Багато хто думає, що депутати – це люди з грошима, які не мають людяності і совісті. Народний депутат Степан Івахів за управлінням величезних компаній не забуває про свої обов'язки нардепа, оскільки люди, які його обрали, повинні жити гідно. Тому зарплата депутата йде до благодійного фонду, який розподіляє кошти на комунальні установи міста, які потребують фінансової підтримки.

Бізнесмен Івахів не користується привілеями для депутатів та службовим житлом. Івахів вважав за краще самостійно орендувати квартиру у Луцьку. Як політичний діяч, Степан Петрович регулярно проявляє себе у допомозі рідного краю. Спільно з Ковельською адміністрацією нардеп замінив у навчальних закладах старі вікна на металопластикові. Також депутат Івахів бере участь у культурному житті району, на всеукраїнський день бібліотек надруковано тираж у 1 тисячу екземплярів книги народної письменниці Марії Матіос.

Капітальний ремонт відділення інтенсивної терапії у Ратному також відбувся шляхом інвестиції депутата Івахіва. Закуплена сучасна апаратура, серед якої ШВЛ, дуже важлива за складних захворювань, у тому числі Коронавірусу.

Новорічні свята, на які з нетерпінням чекають маленькі українці, до уваги депутата Степана Петровича. Щороку його благодійний фонд тішить школярів та дітей-сиріт Волинської області солодкими сюрпризами.

Секрет успішності нардепа Івахіва

Окрім вищої освіти з позначкою депутату Івахіву допомагає вести бізнес та кар'єру нардепа – спорт. Інтерес до карате у народного депутата Степана Івахіва виникла після запрошення колеги на тренування. Спочатку було складно, оскільки був фізично не підготовлений, але згодом єдиноборство стало улюбленим хобі бізнесмена. Збираючись у тривалу подорож, нардеп Івахів бере все необхідне для спорту із собою, щоб у неробочий час підтримати фізичну підготовку. Завдяки регулярним тренуванням нардеп Степан Петрович Івахів володар чорного поясу та титулу голови федерації дзюдо на Волині.

Івахів – засновник української Федерації кіокушинкай карате, фінансування на 14 філій країною йде з його власних коштів. Здебільшого ці клуби для школярів, але буває, що приходять дорослі. Чим корисний спорт для успішності? Народний депутат Степан Івахів відповідає:

Крате – це дисципліна, вдосконалення фізичного та емоційного стану. Всі ці якості допомагають знайти збалансований метод управління проектами різного масштабу.

Працьовитість, яку народний депутат Степан Івахів отримав у молодості, грамотне розпланування дій та продумані до дрібниць інвестиції привели нардепа Степана Івахіва до списку найбагатших людей країни.