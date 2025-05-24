Наркотики на дебатах? У Польщі вибухнув скандал із Навроцьким: що було насправді

У якийсь момент на дебатах Навроцький закрив обличчя однією рукою, а іншу підніс до рота. У соцмережах через це почалися спекуляції і його запідозрили в наркотичній залежності. Але кандидат у президенти Польщі пояснив дивний жест. Він зізнався, що взяв жувальну гумку.

"Я взяв жуйку, жуйку", - сказав він журналістам.

Покинувши студію, Навроцький не побажав відповідати на подальші запитання щодо цієї теми.

За даними польського ЗМІ wPolitice, політик потягнувся за нікотином. Водночас голова його штабу Павло Шефернакер повідомив, що це був снюс, який Навроцький називав нікотиновою жуйкою.

"А тих, у кого є якісь нездорові пропозиції, запрошують пройти відкриті тести на фізичну форму і здоров'я", - додав Шефернакер.

При цьому Навроцькому довелося і сьогодні виправдовуватися від підозр. Кандидат у президенти запропонував своєму опоненту здати аналізи:

"Я вжив нікотиновий пакетик. Це зацікавило громадську думку. Думаю, що громадська думка має право знати, який стан нашого здоров'я і які субстанції присутні в наших організмах. Завтра ми буде у Варшаві. У зв'язку з цим я запрошую Рафала Тшасковського на тести на наявність субстанцій у наших організмах, чи є в наших організмах наркотики", - сказав він в ефірі радіостанції RMF FM.

Що таке снюс

Зазначимо, що снюс - це різновид бездимного тютюну, що виробляється у Швеції та користується там великою популярністю. На відміну від традиційних цигарок чи сигар, снюс не курять - його вживають, поміщаючи невеличкий мішечок (або розсипчастий тютюн) під верхню губу. Там він повільно вивільняє нікотин та інші речовини. У країнах ЄС, за винятком Швеції, продаж снюсу разом із тютюном заборонений. Однак нікотинові пакетики без тютюну іноді називають снюсом, і вони легальні в Польщі.