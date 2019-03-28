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Нардепы просят президента, премьера и генпрокурора решить проблему "Селидовугля"

Новости » Происшествия    28.03.2019 - 18:25
Нардепы просят президента, премьера и генпрокурора решить проблему "Селидовугля"
Фото: ГП "Селидовуголь" (из открытых источников)

Депутаты просят разблокировать работу инвестора на шахте "1-3 Новогродовская"

Критическая ситуация, сложившаяся вокруг ГП "Селидовуголь", стала предметом коллективного обращения, которое народные депутаты из нескольких фракций подписали к президенту Украины, премьер-министру и генеральному прокурору. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой УНИАН, в распоряжении которого есть соответствующий документ.

"Бездарное руководство госпредприятия уже неоднократно становилось причиной многочисленных забастовок, голодовок и акций протеста со стороны работников. Неэффективное использование бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности структурных подразделений, привело к простою в производстве", - говорится в обращении.

Ситуацию бесхозяйственности может исправить инвестор, который весной 2018 пришел на шахту "1-3 Новогродовская", принадлежащей ГП "Селидовуголь". За несколько месяцев им были проведены работы по полной подготовке к горной выработке, закуплена специализированная техника. С учетом уплаченных налогов общий объем инвестиций составил более 300 млн грн.

Уже в ноябре прошлого года производственная мощность ряды могла бы составлять 3 000 тонн угля марки "Г", что позволило бы шахте отказаться от бюджетных дотаций и выйти на самоокупаемость.

По данным инвестора, работу на прохождении только одного участка могли бы получить около 100 горняков. Кроме того, от результатов деятельности ГП "Селидовуголь" критически зависимы окружающие города и их жители. А запуск шахты "1-3 Новогродовская" обеспечил бы своевременную заработную плату шахтерам, оплату электроэнергии и отчисления в бюджеты всех уровней. Таким образом можно было бы ослабить социальное напряжение в регионе.  

"В условиях дефицита отечественного газового угля для энергоблоков Украины важность реализации такого масштабного угледобывающего проекта трудно переоценить", - отмечают депутаты.

Однако работы на шахте так и не начались, а сам проект государственно-частного партнерства при стопроцентной готовности был заморожен. Депутаты просят президента, главу правительства и генерального прокурора принять все возможные меры для разрешения критической ситуации вокруг производственной деятельности ГП "Селидовуголь" и разблокировать работу инвестора на шахте "1-3 Новогродовская".

 

Фото: обращение нардепов

Как сообщается, ранее НАБУ открыло уголовные производства о возможных хищениях средств на тендерах ГП "Селидовуголь", "Мирноградуголь" и "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1". Должностных лиц названных предприятий подозревают в завладении государственными средствами при осуществлении закупок товаров на общую сумму более 22,8 млн грн.

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