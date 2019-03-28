Нардепи просять президента, прем'єра і генпрокурора вирішити проблему "Селідовугілля"

Фото: ДП "Селидіввугілля" (з відкритих джерел)

Депутати просять розблокувати роботу інвестора на шахті "1-3 Новогродівська"

Критична ситуація, що склалася навколо ДП "Селидіввугілля", стала предметом колективного звернення, яке народні депутати з декількох фракцій підписали до президента України, прем'єр-міністра та генерального прокурора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН, у розпорядженні якого є відповідний документ.

"Бездарне керівництво держпідприємства вже неодноразово ставало причиною численних страйків, голодувань і акцій протесту з боку працівників. Неефективне використання бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення діяльності структурних підрозділів, що призвело до простою у виробництві", - йдеться у зверненні.

Ситуацію безгосподарності може виправити інвестор, який навесні 2018 прийшов на шахту "1-3 Новогродівська", що належить ДП "Селидіввугілля". За кілька місяців ним були проведені роботи по повній підготовці до гірничої виробки, закуплена спеціалізована техніка. З урахуванням сплачених податків загальний обсяг інвестицій склав понад 300 млн грн.

Уже в листопаді минулого року виробнича потужність лави могла б становити 3 000 тонн вугілля марки "Г", що дозволило б шахті відмовитися від бюджетних дотацій і вийти на самоокупність.

За даними інвестора, роботу на проходженні тільки однієї ділянки могли б отримати близько 100 гірників. Крім того, від результатів діяльності ДП "Селидіввугілля" критично залежні навколишні міста та їх мешканці. А запуск шахти "1-3 Новогродівська" забезпечив би своєчасну заробітну плату шахтарям, оплату електроенергії та відрахування до бюджетів усіх рівнів. Таким чином можна було б послабити соціальну напругу в регіоні.

"В умовах дефіциту вітчизняного газового вугілля для енергоблоків України важливість реалізації такого масштабного вугледобувного проекту важко переоцінити", - зазначають депутати.

Проте роботи на шахті так і не почалися, а сам проект державно-приватного партнерства при стовідсотковій готовності був заморожений. Депутати просять президента, главу уряду та генерального прокурора вжити всі можливі заходи для вирішення критичної ситуації навколо виробничої діяльності ДП "Селидіввугілля" і розблокувати роботу інвестора на шахті "1-3 Новогродівська".

Фото: звернення нардепів

Як повідомляється, раніше НАБУ відкрило кримінальні провадження про можливі розкрадання коштів на тендерах ДП "Селидіввугілля", "Мирноградвугілля" і "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1". Посадових осіб названих підприємств підозрюють у заволодінні державними коштами при здійсненні закупівель товарів на загальну суму понад 22,8 млн грн.