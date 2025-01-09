Нардепу Кормишкіній повідомили про нову підозру, - джерела

Чинному народному депутату України повідомлено про нову підозру. Цього разу правоохоронці розглядають справу щодо умисного декларування свідомо неправдивих відомостей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та джерела.
За даними джерел РБК-Україна, мова йде про народну депутатку України Ірину Кормишкіну.
В САП повідомили, що сьогодні, 9 січня, Кормишкіній повідомлено про нову підозру. Цього разу в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом України "Про запобігання корупції".
Слідством встановлено, що Кормишкіна у декларації за 2023 рік не відобразила відомостей про житловий будинок, у якому вона мешкає, та земельні ділянки поблизу Одеси вартістю понад 17 млн гривень, що придбані коштом необґрунтованих активів.
"Зауважимо, що факт набуття народним депутатом України у власність активів, які на понад 20 млн гривень перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період, є предметом розслідування САП і НАБУ", - розповіли в САП.
Нагадаємо, що 16 жовтня чинній нардепці Ірині Кормишкіній оголосили підозру у незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень, якими вона начебто заволоділа у 2021-2022 роках.
Детальніше про те, хто така Ірина Кормишкіна, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.