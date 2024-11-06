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Нардепи закликали віцепрем'єра з відновлення зберегти 64% ПДФО в бюджетах громад, – АМУ

Середа 06 листопада 2024 14:37
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Нардепи закликали віцепрем'єра з відновлення зберегти 64% ПДФО в бюджетах громад, – АМУ Фото: нардепи закликали віцепрем'єра з відновлення зберегти 64% ПДФО в бюджетах громад (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Народні депутати України з усіх фракцій і груп Верховної Ради підписали звернення до віцепрем’єр-міністра з відновлення України –​ міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби щодо збереження реверсної дотації та 64% ПДФО в бюджетах громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Асоціації міст України.

Народні депутати України звернули увагу, що пункти 2.30 і 2.31 Бюджетних висновків до проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" передбачають відміну вилучення реверсної дотації та зарахування 64% ПДФО в місцеві бюджети, повідомляють в АМУ.

"Збереження реверсної дотації та 64 відсотків податку з доходів фізичних осіб в дохідній частині бюджетів громад необхідне для збереження спроможності муніципалітетів утримувати інфраструктуру, організовувати роботу «Пунктів Незламності» та незалежне енергопостачання критичних обєктів, забезпечувати компенсацію різниці в тарифах тепло- та водопостачальним підприємствам з тим, щоб опалювальний сезон 2024/25 пройшов без підняття тарифів для населення", – зазначено у депутатському зверненні.

Народні депутати зазначають, що вилучення реверсної дотації з бюджетів громад було зупинене 28 лютого 2022 року для збереження стійкості й спроможності громад. У 2025 році реверсна дотація передбачена у 189 громад, більшість з яких – маленькі міста, селища та села.

Також у зверненні наголошується, що 64 відсотки податку з доходів фізичних осіб в місцевих бюджетах визначені Звітом Європейської Комісії як одна з підстав початку процедури приєднання України до Європейського Союзу.

Ці доходи місцевих бюджетів є критично необхідними для забезпечення мешканцям громад необхідних послуг, підкреслюють народні депутати, які підписали звернення.

"Асоціація міст України підтримує зазначену позицію народних депутатів України й обʼєднує зусилля місцевого самоврядування для збереження в бюджетах громад єдиного податку, 64% ПДФО та реверсної дотації", - йдеться у повідомленні АМУ.

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