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Нардепам планируют начислять зарплату с помощью ID-карт

НовостиПолитика    06.07.2018 - 19:59
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В аппарате парламента рассматривают возможность с помощью ID-карт следить за посещаемостью нардепов и начислять им зарплату

Депутатам Верховной рады (ВР) Украины планируют начислять заработную плату на ID-карты. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель руководителя аппарата ВР Николай Шевчук.

Шевчук отметил, что председатель парламента Андрей Парубий сказал депутатам сделать ID-карты в следующем году.

"Мы должны надеяться, что все удастся успеть. Хотя есть физические моменты, связанные с финансами. Это должна быть карта, которая сможет фиксировать посещаемость и еще хотят предусмотреть в ней банковские моменты", - сообщил Шевчук.

По его словам, сейчас обсуждается возможность начисления заработной платы народным депутатам на их личные ID-карты.

"Зарплату получать, возможно", - добавил он.

Напомним, в декабре 2017 года в Раде приняли постановление о повышение зарплат депутатам и их помощникам. Предполагалось, что зарплаты народных депутатов Украины продолжат расти в 2018-2019 годах.

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Теги публикации: нардеп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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