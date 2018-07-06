Нардепам планируют начислять зарплату с помощью ID-карт

В аппарате парламента рассматривают возможность с помощью ID-карт следить за посещаемостью нардепов и начислять им зарплату

Депутатам Верховной рады (ВР) Украины планируют начислять заработную плату на ID-карты. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель руководителя аппарата ВР Николай Шевчук.

Шевчук отметил, что председатель парламента Андрей Парубий сказал депутатам сделать ID-карты в следующем году.

"Мы должны надеяться, что все удастся успеть. Хотя есть физические моменты, связанные с финансами. Это должна быть карта, которая сможет фиксировать посещаемость и еще хотят предусмотреть в ней банковские моменты", - сообщил Шевчук.

По его словам, сейчас обсуждается возможность начисления заработной платы народным депутатам на их личные ID-карты.

"Зарплату получать, возможно", - добавил он.

Напомним, в декабре 2017 года в Раде приняли постановление о повышение зарплат депутатам и их помощникам. Предполагалось, что зарплаты народных депутатов Украины продолжат расти в 2018-2019 годах.