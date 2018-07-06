Нардепам планують нараховувати зарплату за допомогою ID-карток

В апараті парламенту розглядають можливість за допомогою ID-карток стежити за відвідуваністю нардепів та нараховувати їм зарплату

Депутатам Верховної ради (ВР) України планують нараховувати заробітню плату на ID-картки. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник керівника апарату ВР Микола Шевчук.

Шевчук зазначив, що голова парламенту Андрій Парубій сказав депутатам зробити ID-картки у наступному році.

"Ми маємо сподіватись, що все вдастся встигнути. Хоча є фізичні моменти, пов’язані з фінансами. Це має бути карта, яка зможе фіксувати відвідуваність та ще хочуть передбачити в ній банківські моменти", - повідомив Шевчук.

За його словами, наразі обговорюється можливість нарахування заробітної плати народним депутатам на їх особисті ID-картки.

"Зарплату отримувати, можливо", - додав він.

Нагадаємо, у грудні 2017 року у Раді прийняли постанову про підвищення зарплат депутатам та їхнім помічникам. Передбачалось, що зарплати народних депутатів України продовжать рости в 2018-2019 роках.