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Нардепам планують нараховувати зарплату за допомогою ID-карток

НовиниПолітика    06.07.2018 - 19:59
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В апараті парламенту розглядають можливість за допомогою ID-карток стежити за відвідуваністю нардепів та нараховувати їм зарплату

Депутатам Верховної ради (ВР) України планують нараховувати заробітню плату на ID-картки. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник керівника апарату ВР Микола Шевчук.

Шевчук зазначив, що голова парламенту Андрій Парубій сказав депутатам зробити ID-картки у наступному році.

"Ми маємо сподіватись, що все вдастся встигнути. Хоча є фізичні моменти, пов’язані з фінансами. Це має бути карта, яка зможе фіксувати відвідуваність та ще хочуть передбачити в ній банківські моменти", - повідомив Шевчук.

За його словами, наразі обговорюється можливість нарахування заробітної плати народним депутатам на їх особисті ID-картки.

"Зарплату отримувати, можливо", - додав він.  

Нагадаємо, у грудні 2017 року у Раді прийняли постанову про підвищення зарплат депутатам та їхнім помічникам. Передбачалось, що зарплати народних депутатів України продовжать рости в 2018-2019 роках.

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Теги публікації: нардеп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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