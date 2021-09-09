Нардепа Столара обвинили в попытке захватить одного из крупнейших операторов наружной рекламы

Как известно, 2 сентября СБУ открыла против "Октагон-Аутдор" дело по обвинению в якобы терроризме. Компания все обвинения опровергла, отметив, что контролируется западными инвесторами.

В то же время в компании обвинили силовиков в помощи действующему депутату Верховной рады взять под собственный контроль работу "Октагон-Аутдор".

Андрей Миселюк предположил, что в заявлении компании говорится о нардепе и застройщике Вадиме Столаре.

"31 августа информация об обыске в "Октагоне" появляется на сайте, который официально принадлежит к медиа-холдингу депутата ОПЗЖ Вадима Столара. Участники рынка также говорят о заинтересованности Столара в получении контроля над оператором наружной рекламы. Эта заинтересованность, по их словам, у депутата появилась после того, как он 2,5 года был вынужден в огромном количестве арендовать за деньги чужие плоскости для раскрутки своего протеже Андрея Пальчевского на выборах столичного мэра-2020", - говорит политолог.

Эксперт также обращает внимание на негативные последствия скандала вокруг попытки захвата "Октагон-Аутдор" для Украины и ее инвестиционного климата.

"Несомненно, в Евросоюзе чрезвычайно внимательно наблюдают за давлением украинских силовиков на бизнес. Одним из примеров этому является прошлогоднее предупреждение президента Эстонии Керсти Кальюлайд: пока подобные вещи будут продолжаться, западные государства не будут рекомендовать своим бизнесменам инвестировать в Украину", - резюмировал он.