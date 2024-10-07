Нардеп-втікач Дмитрук дистанційно голосував на засіданні комітету Верховної Ради

Відомо, що засідання відбулося у понеділок, 7 жовтня. Варто нагадати, що наразі Дмитрук перебуває у розшуку та незаконно залишив території України. За даними ЗМІ, він перебуває у Лондоні.

Цікаво і те, що до сьогодні до Верховної Ради внесли постанову про те, щоб нардепів Андрія Одарченка та Артема Дмитрука, які втекли з України, виключити зі складу комітетів.

Згідно з документом, пропонується виключити Дмитрука, який входить до складу групи "Відновлення України", зі складу комітету з питань правоохоронної діяльності.

Хто такий Дмитрук

Артем Дмитрук - політик і народний депутат України IX скликання. У 2019 році він був обраний до Верховної Ради як мажоритарний кандидат від партії "Слуга народу" по 133-му округу в Одеській області. У минулому Дмитрук займався бойовими мистецтвами.

Згодом він вийшов із фракції "Слуга народу" і почав відкрито критикувати владу. У 2023 році проти нього було порушено кримінальні провадження, і Дмитрук опинився під слідством.

Втеча Дмитрука за кордон

25 серпня ЗМІ повідомили, що Дмитрук втік до Молдови, і цю інформацію підтвердило ДБР. Йому оголосили підозру за напад на правоохоронця та військового. Генпрокурор Андрій Кості заявив, що Україна використовуватиме всі можливі міжнародно-правові засоби для його повернення.

Також спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про можливість позбавлення Дмитрука депутатського мандата. Пізніше ДБР оголосило його в міжнародний розшук.

Нещодавно Дмитрук заявив, що перебуває у Лондоні. Там на нього нібито чекав суд, на якому розглядалось питання щодо його екстрадиції до України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.